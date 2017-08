Ordina België groeit ondanks lastig eerste half jaar

De omzet in Nederland daalde met 5,1 procent. De omzet in België/Luxemburg, onder leiding van Lieven Verhaevert, steeg met 4,6 procent. De nettowinst daalde van 3 naar 1 miljoen euro. Ordina meldt verder dat de overheadreductie/ontslagronde in Nederland nagenoeg afgerond.

Jo Maes, CEO Ordina, zegt in een verklaring over de resultaten: "De vraag in de markt naar ICT expertise en oplossingen is onverminderd hoog. De druk op de omzet in het tweede kwartaal is in belangrijke mate toe te schrijven aan het lager aantal medewerkers ten opzichte van vorig jaar. Ordina realiseerde weer groei bij de overheid sinds 2014, zowel in Nederland als België/Luxemburg. In België/Luxemburg vlakte de omzetgroei in Q2 iets af door een tijdelijk verhoogde beschikbaarheid. Het rendement van de operatie blijft goed."

In het eerste halfjaar nam de productiviteit af ten opzichte van vorig jaar aldus Maes. "De vereenvoudiging van de aansturing in ons bedrijf heeft de afgelopen maanden geleid tot verbetering. Daarnaast worden medewerkers continu bij- en omgeschoold om beter aan te sluiten op de gevraagde expertise in de markt. Onze wervingscampagne 'Kijk jij verder dan code?' resulteerde in een toename van de instroom in Nederland van ruim 20% ten opzichte van vorig jaar. Gezien onze ambitie, om te groeien met eigen medewerkers, zijn behoud en werving van professionals onze topprioriteiten voor 2017. Om beter op de marktvraag in te spelen hebben wij onze marktstrategie gefocust op vijf kernproposities. De propositie 'High performance teams' kent bij klanten een sterke start. Inmiddels zijn ruim 50 teams actief bij onze klanten. Ordina loopt hiermee voorop in de markt. De komende periode zullen ook de andere vier proposities in de markt worden gezet en opgeschaald."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.