Oude oplichterstruc met gratis vliegtickets duikt weer op

De kans bestaat dat je op Facebook posts ziet opduiken van mensen die een link delen met daarboven 'Thanks #KLM'. De link zelf belooft je 2 gratis tickets ter ere van het 97-jarig bestaan van de maatschappij.

Het bericht is echter vals en staat los van KLM. Wie doorklikt vult een aantal vragen in, maar je zal nooit tickets toegestuurd krijgen. Wel krijg je de vraag om het bericht te delen met de boodschap 'Thanks #KLM'. Zo hou je zelf mee het idee in stand dat er effectief iets te winnen valt.

De poging tot oplichting is niet nieuw. De afgelopen jaren dook ze al eerder op in varianten waarbij er gratis waardebonnen van Ikea, Colruyt, Delhaize of andere merken werden beloofd. Maar de afgelopen dagen merkte het Nederlandse programma Radar dat de hoax weer opduikt. Ook in Noord-Europa circuleert een gelijkaardige actie in onder meer Denemarken, Noorwegen en Zweden waarbij het zogezegd om tickets van SAS gaat.

Ook Brussels Airlines zag de oplichting in het verleden al langskomen. "Momenteel zien we het niet opduiken maar we zijn er zeker mee bekend," zegt woordvoerster Kim Daenen. "Als we zelf promotie-acties opzetten, dan is dat altijd via de website van Brussels Airlines zelf," waarschuwt de luchtvaartmaatschappij.

Kan het kwaad?

Zoals het er nu naar uitziet worden er bij het doorklikken geen betalings- of andere gegevens gevraagd. De kans is groot dat sommigen daarom toch verleidt zijn om op de link te klikken. Maar ook dat kan risico's inhouden.

Zo bestaat de kans dat de oplichters door een bezoek aan de site allerlei data over je verzamelen, bijvoorbeeld omdat ze weten dat je via Facebook komt. Mogelijk geef je door op de site te klikken zelfs onbewust toestemming om data van je profiel te bekijken.

Een andere mogelijkheid is dat de site zelf geïnfecteerd is, waardoor je computer of smartphone zelf besmet raakt.

Tot slot kan je er ook van uitgaan dat mensen die deelnemen makkelijker vatbaar zijn voor oplichting en valse beloftes. Iedereen die deelneemt is zo een interessant doelwit voor andere manieren van oplichting. Bijvoorbeeld vriendschapsfraude (waarbij iemand je toevoegt op Facebook, een band wil opbouwen, en nadien geld vraagt), of phishing. Kort samengevat: er worden momenteel geen gratis vliegtuigtickets uitgedeeld, en het klikken op sites die dit beloven is dan ook ten sterkste af te raden voor je eigen online veiligheid.