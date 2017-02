Oude technologie voornaamste obstakel bij digitale transformatie

Zo'n 57 procent van de respondenten uit een onderzoek bij 500 bedrijven in zes Europese landen en de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat verouderde technologie en infrastructuur een uitdaging is in het digitaliseringstraject. Nieuwe dingen integreren in legacy-systemen is voor 56% een uitdaging.

Al zijn de systemen zelf niet de enige uitdaging. Zo geeft 56 procent aan dat ook de culturele verandering binnen een IT-organisatie een obstakel is. Net als het vinden van de juiste skills (48%)

Het onderzoek werd uitgevoerd door Pierre Audoin Consultants in opdracht van Fujitsu en polste ook naar hoe bedrijven zichzelf zien in het digitaliseringstraject.

Tien procent ziet zichzelf als een leider, 42 procent omschrijft zich eerder als volger. 38 procent van de bedrijven zit in een vroeg stadium om een digitale strategie te plannen, maar negen procent heeft helemaal geen plannen.

Wel gepland, geen prioriteit

Die houding vertaalt zich ook in de prioriteit die digitale transformatie heeft. 17 procent geeft aan dat het van levensbelang is voor het eigen bedrijf. Terwijl 42 procent het op de agenda heeft staan, maar aangeeft dat andere uitdagingen voorrang hebben. Nog eens 30 procent verwacht dat het van levensbelang is binnen drie jaar en tien procent ziet digitalisering vooral als een hype.