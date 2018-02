Outsourcing: Belgische klanten meest tevreden over TCS, Accenture en Computacenter

Het tevredenheidsonderzoek rond outsourcing van Whitelane Research is al jaren een vaste waarde in Europa en België. In België hield Whitelane Research zo'n 580 outsourcingscontracten bij een 200-tal grote organisaties tegen het licht. "Dat vertegenwoordigt toch meer dan 90 procent van de totale waarde van alle ICT-outsourcingscontracten in ons land", stelt Jef Loos, Head Sourcing Research Europe bij Whitelane Research. Gisteren werden de Belgische resultaten voorgesteld aan de bedrijven.

Globaal bekeken gaat de tevredenheid over outsourcingsdiensten met 2 procent achteruit in ons land. "Maar samen met Spanje zijn we in ons land wel nog steeds het méést tevreden over de outsourcingsleveranciers. Slechts 10 procent is ontevreden of minder tevreden over zijn of haar outsourcingspartner. Bovendien is er in ons land ook nog altijd een duidelijke appetijt bij bedrijven om méér te gaan outsourcen, waar dat in andere markten zoals het Verenigd Koninkrijk niet meer het geval is", weet Loos.

Winnaars en verliezers

Helemaal bovenaan de tevredenheidsindex met 80% vinden we net als vorig jaar Tata Consultancy Services (TCS), dat dit jaar wel het gezelschap krijgt van Accenture en Computacenter. In andere Europese landen ziet Jef Loos eveneens TCS, Accenture en ook Cognizant (+6% in ons land) consistent in de top-3 eindigen. In ons land tuimelen Capgemini (-7%) en Sopra Steria (-10%) van de eerste plaats naar het midden van de ranking. Ook CGI en Proximus doen geen goede zaak en gaan er elk met 8% op achteruit qua tevredenheid.

Delen De grootste uitdaging lijkt weggelegd voor DXC dat fors daalt (-15%) en een tevredenheid van amper 60 procent laat optekenen waar het gemiddelde voor ons land afklokt op 72%.

De grootste uitdaging lijkt echter weggelegd voor DXC dat fors daalt (-15%) en een tevredenheid van amper 60 procent laat optekenen waar het gemiddelde voor ons land afklokt op 72%. "Noem het integratiepijnen. Voor DXC is het ook geen verrassing, en ze maken zich sterk dat ze hun score ook wel opnieuw kunnen laten stijgen. Maar ik zie wel dat de integratie en rebranding weegt op hun delivery en dat het zeker een uitdaging wordt voor DXC", aldus Loos. Ook BT en Interoute bengelen opvallend onderaan.

Fujitsu bovenaan in data centres

Uitgesplitst naar domeinen tonen de cijfers voor sommige segmenten andere resultaten. In 'data centre & managed infrastructure services' is Fujitsu in ons land afgetekend leider met 84% tevredenheid. Atos, Amazon en Realdolmen volgen daar met 77%. In 'network & telecommunications' is het dan weer Telenet dat bovenaan prijkt, op de voet gevolgd door Dimension Data. Wat voor Jef Loos wel opvallend is, is de erg goede score voor publieke cloudspelers. "Zowel Google, Salesforce als Amazon doen het erg goed en ook Microsoft scoort bovengemiddeld in het segment 'cloud services'", besluit Jef Loos.