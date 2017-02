Overheid verkoopt laptops met vertrouwelijke gegevens

Via de Fin Shop werden laptops verkocht van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS). Cool kreeg er een in handen waar onder meer nog medische informatie op was te vinden. Op een verkochte in beslag genomen computer die niemand in het Antwerpse stadsmagazijn was komen ophalen, stonden zelfs nog naaktfoto's.

De FOD Financiën baat de Fin Shop uit. "Wij zijn het verkooppunt. Bij de PC's en laptops die hier aankomen, zit een proces-verbaal van overmaking. Daar staat op of de toestellen gekuist zijn. Als dat niet het geval is, vernietigen we ze", zegt woordvoerder Francis Adyns aan Belga. Het is dus aan de overheidsinstelling die de laptops levert, om de harde schijven te wissen. Op de laptop van het CGVS stond aangegeven dat hij gekuist was.

Het CGVS zegt in een reactie aan VTM NIEUWS dat informatici normaal gezien alle informatie verwijderen. Er is al gevraagd aan de Fin Shop om de nog niet verkochte laptops te blokkeren en het CGVS zal de zaak grondig onderzoeken en bekijken of de procedure moet worden aangescherpt.