Overheid werkt aan nieuwe app

"Vandaag zijn er al heel wat initiatieven die ons het leven een stuk eenvoudiger kunnen maken, zoals Tax-on-web, MyPension, MyCareer of Student@work. Maar we moeten die nu allemaal samenbrengen. We hebben te vaak vanuit de overheid gezegd dat de burger zich moest aanpassen aan onze manier van werken. Maar met de nieuwe app maken we duidelijk dat de burger centraal staat en dat wij ons aanpassen aan uw situatie", legt De Croo uit.

De app, die de naam 'BeApp' zal krijgen, moet iedere vorm van interactie met de verschillende overheden naar het smartphonescherm brengen. "Hoeveel dagen kunt u nog werken? Hoe staat het met uw belastingcontrole? Al die informatie komt op één scherm. Het zal een enorme stap vooruit zijn", aldus De Croo.

Met Be-App steek je de overheid in je broekzak. Je zal met je smartphone 📱 toegang krijgen tot alle overheidsdiensten die jou aanbelangen #digitalbelgium #vtmnieuws pic.twitter.com/xTI3d48GmW — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 6, 2018

Sinds begin dit jaar is het al mogelijk om op overheidstoepassingen zoals MyPension en Tax-on-web in te loggen via de Itsme-app, die ook gebruikt wordt voor authenticatie bij Belgische banken en telecomoperatoren. Met een aparte overheidsapp wil De Croo de drempel voor het gebruik van online overheidstoepassingen nog verder verlagen.