Overname brengt 4C consulting naar Midden-Oosten

Beide bedrijven blijven voorlopig onder eigen naam bestaan. Cloudsocius, actief sinds 2012, telt 65 Salesforce consultants en is actief in 15 landen. Managing director en medeoprichter Gareth Stephens wordt ceo voor UK en het Midden Oosten.

Met de overname telt 4C Consulting 180 consultants. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke Salesforce partner van Europa met vestigingen in Londen, Parijs, Brussel, Mechelen, Lille, Dubai, Casablanca en Warschau. Het bedrijf wordt geleid door Pascal Borremans. Kris Larivière is cco en Johan Vangenechten is voorzitter van de groep.