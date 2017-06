Overname SFR BeLux door Telenet definitief

Telenet maakte eind vorig jaar al bekend dat het een overeenkomst had om Coditel Brabant (het moederbedrijf van SFR BeLux) over te nemen voor 400 miljoen euro. Vorige week kondigde de Belgische Mededingingsautoriteit aan geen graten te zien in die overname. Een voorwaarde was wel dat Telenet binnen de vier maanden Orange toegang geeft tot het kabelnetwerk van SFR.

Telenet zegt nu dat het daarmee akkoord gaat. Hierdoor wordt de overname definitief en zal de operator voortaan twee derde van Brussel bedienen.

Telenet is nu nationale speler

Telenet krijgt er door de overname ook twee Vlaamse gemeenten bij en zeven Waalse. Het haalt een hoop mobiele en kabelklanten binnen in het Franstalige landsdeel (90.000 klanten) en in het Groothertogdom Luxemburg (15.000 klanten).

Vorig jaar nam Telenet ook al Base over, die mobiele diensten levert in het hele land. Door de overname van SFR Belux wordt Telenet, dat oorspronkelijk een puur Vlaamse speler was, een nationale leverancier van zowel mobiele als kabeldiensten.

Het bedrijf bevestigt nog eens dat het in de komende jaren zo'n 12 miljoen extra gaat investeren om de pas overgenomen kabeldiensten te moderniseren.