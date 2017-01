Overname Yahoo door Verizon duurt langer en beurswaakhond start onderzoek

De miljardendeal, die het einde betekent van de naam van het ooit zo toonaangevende Yahoo, werd in de zomer aangekondigd. Later kwam echter aan het licht dat bij een cyberaanval bij Yahoo in 2014 persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers zijn gestolen. Dat zorgde voor speculaties dat de verkoop van de internetactiviteiten van het bedrijf alsnog zou kunnen afketsen.

Yahoo, dat met de tak die een groot belang heeft in de Chinese webwinkelgigant Alibaba verdergaat onder de naam Altaba, liet maandag weten dat 90 procent van de door de hack getroffen gebruikers die hun wachtwoord moeten aanpassen dat inmiddels ook heeft gedaan. "En we doen ons best dat getal verder op te schroeven", zei topvrouw Marissa Mayer.

De omzet van het bedrijf in het vierde kwartaal steeg van 1,3 miljard naar 1,5 miljard dollar. Onder de streep resulteerde dat in een nettowinst van 162 miljoen dollar, tegenover een verlies van 4,4 miljard een jaar eerder.

Onderzoek door beurswaakhond

Na de grote datalekken bij Yahoo is de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, een onderzoek begonnen. Volgens The Wall Street Journal wil de toezichthouder weten of Yahoo de beleggers eerder had moeten waarschuwen.

Het onderzoek gaat vooral over een inbraak in 2014, meldt persbureau ANP. Hackers kregen toen de gegevens van 500 miljoen gebruikers in handen. Yahoo bracht de aanval pas afgelopen september naar buiten. Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat er nog een aanval is geweest, in augustus 2013, waarbij gegevens van meer dan een miljard gebruikers in verkeerde handen waren gevallen.