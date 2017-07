Paint blijft beschikbaar via Windows Store

Met de Fall Creators Update voor Windows 10 kwam Paint in de lijst van te verdwijnen programma's terecht. Dat betekent dat Microsoft niet langer updates voor het programma zal uitbrengen. Bovendien leek de kans groot dat het in latere releases daadwerkelijk verwijderd zou worden. Dat nieuws werd op ontgoocheling onthaald door mensen die de laagdrempeligheid van het programma apprecieerden: van kinderen die er tekeningen mee maken tot professionals die er gebruik van maken om bijvoorbeeld snel een afbeelding te croppen.

'MS Paint is here to stay'

Intussen heeft Microsoft gereageerd via een blog. 'Als er één ding is dat we hieruit geleerd hebben, is dat MS Paint na 32 jaar nog een grote schare fans heeft. Het is ongelofelijk hoeveel nostalgie en liefde er bestaat voor ons oude, betrouwbare programma. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om goed nieuws te brengen: MS Paint blijft beschikbaar als gratis download in de Windows Store.'

Hoewel het tekenprogramma niet meer standaard geïnstalleerd zal worden in Windows 10, zal het dus niet helemaal verdwijnen. Met Paint 3D heeft het ook een opvolger waarmee driedimensionale tekeningen gemaakt kunnen worden. Microsoft benadrukt dat Paint 3D binnenkort wél nieuwe updates krijgt.