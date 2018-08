Panasonic gaat hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam verhuizen

Londen heeft eerder aangekondigd de vennootschapsbelasting te verlagen, om ondernemingen te behouden na het Britse vertrek uit de Europese Unie. Daardoor zou het land door Japan aangewezen kunnen worden als belastingparadijs, waardoor Panasonic in zijn thuisland mogelijk meer belasting moet betalen.

Panasonic haalt minder dan 10 procent van zijn jaarlijkse omzet uit Europa. Door het regionale hoofdkwartier naar continentaal Europa te verplaatsten, voorkomt het bedrijf volgens Abadie ook mogelijke belemmeringen in de stroom aan goederen en mensen.

Van de medewerkers van het kantoor in Londen gaan er tien tot twintig, die betrokken zijn bij onder meer de financiële operaties, naar Nederland. Alleen personeel van de afdeling investeerdersrelaties blijft in Groot-Brittannië. Het bedrijf heeft volgens Abadie maandenlang nagedacht over de beslissing