Panasonic krijgt in de VS boete voor corruptie

Volgens de Amerikaanse overheid heeft de 'in-flight entertainment' divisie van Panasonic de zogeheten 'Foreign Corrupt Practices Act' overtreden. Het bedrijf heeft onder meer consultants ingehuurd voor 'ongeoorloofde' doeleinden en het zou betalingen aan verkopers in China en andere landen in Azië verdoezeld hebben.

De overtredingen werden vastgesteld bij Panasonic Avionics Corp, een onderdeel van de gigant dat gespecialiseerd is in mediatoestellen voor vliegtuigen. Die firma zou onder meer een buitenlandse ambtenaar hebben ingehuurd als consultant, op het moment dat dezelfde ambtenaar een contract moest onderhandelen tussen Panasonic en een overheidsluchtvaartdienst in het Midden Oosten. De ambtenaar werd door Panasonic 875.000 dollar betaald over zes jaar, hoewel hij 'weinig werk' deed, volgens documenten van de Amerikaanse overheid.

In andere zaken zou Panasonic besloten hebben dat verkopers in China en andere landen niet voldeden aan anti-omkoopmaatregelen, maar werden ze op onofficiële wijze toch weer terug aangenomen als onderaannemer.

De meeste van de overtredingen gebeurden in de periode 2012-2016 en het bedrijf heeft sindsdien meerdere van zijn managers en directeurs ontslagen, zegt het Amerikaanse gerecht. Het zou ook interne controles strenger hebben gemaakt. Met de boete van 280 miljoen dollar moet de hele zaak nu gaan liggen.