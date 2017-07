Paniek bij Apple om problemen nieuwe iPhone

De nieuwe iPhone, die mogelijk de naam iPhone 8, iPhone Pro of iPhone X krijgt, wordt naar verwachting dit najaar gepresenteerd. Vermoedelijk zal het toestel verschillende nieuwe technologieën herbergen die nog niet eerder in iPhones zaten. Enkele daarvan zouden echter lastig te integreren zijn in de iPhone.

Een van die nieuwe functies is draadloos opladen. De software daarvoor is nog niet klaar. Mocht het niet lukken het draadloos opladen goed te laten werken, dan zou Apple mogelijk de eerste toestellen met de hardware voor draadloos opladen wel gewoon gaan verschepen. Die hardware staat dan uitgeschakeld en zal pas op een later moment worden geactiveerd.

Ook problemen met 3D-sensor voor gezichtsherkenning

Soortgelijke problemen zouden spelen met de nieuwe 3D-sensor, die volgens persbureau Bloomberg aan de voorkant van het toestel zit en het gezicht van de gebruiker moet gaan herkennen om de iPhone te ontgrendelen. Apple zou er moeite mee hebben om de sensor goed te laten werken, waarbij wederom niet de hardware maar de software het probleem vormt.

Ook het oledscherm, waarmee iPhones tot nog toe niet uitgerust waren, zou Apple zorgen baren. Hierbij is het probleem dat er maar weinig oled-productiefaciliteiten zijn.

Ondertussen zou Apple er ook nog steeds niet uit zijn waar de vingerafdruksensor moet komen, aangezien het oledscherm het grootste deel van de voorkant van de telefoon inneemt. Verwacht wordt dat de sensor uiteindelijk in het scherm komt te zitten.