Panne bij Hotmail en Office 365 treft Belgische gebruikers

De panne begon gisteren doorheen de dag. Daarbij konden verschillende gebruikers in Europa hun mailbox niet openen of als dat wel lukte geen mails ontvangen of verzenden.

We are investigating https://t.co/ZUfyjth6sU issues for some customers in Europe. Please check for more information under OL119734. — Office 365 Status (@Office365Status) September 18, 2017

We are investigating an Exchange issue for some customers in Europe. Please check for more information under EX119738. — Office 365 Status (@Office365Status) September 18, 2017

Op de statuspagina van Office staat intussen te lezen dat een deel van de infrastructuur de verschillende verzoeken niet verwerkte zoals dat moest, waardoor de dienst uitviel. Microsoft moest een deel opnieuw configureren. Sinds maandagnacht zouden Outlook.com en alle Exchange, Live of Hotmail-gerelateerde mailboxen weer werken.

Hoeveel gebruikers getroffen werden door de panne is niet bekend. Wel valt uit het aantal meldingen op sociale media af te leiden dat de panne verschillende Belgische en Nederlandse gebruikers trof. Een gebruiker laat daarbij aan Data News weten dat hij mails verloren is. De statuspagina van Microsoft zegt dat verloren mails mogelijk later op de dag nog kunnen toekomen. Al is niet duidelijk of dat voor alle berichten zo zal zijn.