Parc organiseert het leven rond je kinderen

Het waren twee jeugdvriendinnen die elkaar rond het idee vonden. Ellen Schoenaerts en Sabine Minutillo waren allebei alleenstaande mama en ze probeerden het leven van hun kinderen te regelen. "Het was grote vakantie, en ik wilde de tijd van mijn driejarig dochtertje Sam organiseren", zegt Sabine. "Het kostte me uren surfen, telefoneren en mailen, en toen begon ik me af te vragen of het echt niet gemakkelijker kon. Sam had nog niet eens hobby's, wat zou dat later immers geven?"

Samen met Ellen ontwikkelde Sabine een concept voor een app die jonge ouders in staat zou stellen alles en iedereen rond hun kind in kaart te brengen: mama's, papa's, hobby's, schooltijd, kampen,... In één oogopslag zou je kunnen zien welk vriendje op woensdagmiddag misschien vrij zou zijn om af te spreken, of welke ouder het vervoer naar het kamp regelt. Samen gingen ze op zoek naar een bedrijf dat hun idee kon realiseren. "Uren hebben we het land afgereden", zegt Ellen. "We praatten met verschillende ontwikkelaars, en uiteindelijk vonden we in de mensen van Next Apps geestgenoten. Dat ze zelf ook jonge kinderen hadden, hielp om te begrijpen waar ons product naar toe moest."

PARC is het resultaat van alle inspanningen: een app die een lokaal, sociaal netwerk optrekt rond je kind en zijn vriendjes. Je brengt er de ouders en plus-ouders mee in kaart, de bezigheden en planning van een kind. In een wip zie je de hele agenda van een vriendje of je eigen kind, zie je of er een kamp is en geef je aan of jij misschien wilt carpoolen. Groepsberichten en privéchat gebeuren in de app, zodat je alles handig op één plek hebt.

In de ondernemer Christian Verbeeck en zijn zoon Benoît vonden Sabine en Ellen geïnteresseerde investeerders. Het duo stapte mee in de nieuwe start-up en voorzag tot nog toe alle kapitaal die voor de ontwikkeling werd uitgetrokken. "Nu de app klaar is om op 4 september uitgerold te worden, kijken we wel naar verdere kapitaalinjecties", zegt Ellen.

"Er is geen reden om aan te nemen dat PARC niet overal ter wereld kan werken", klinkt het ook. "Overal waar jonge ouders zijn, bestaan dezelfde problemen. In theorie hebben we dus de ambitie om de app te laten doorgroeien, maar laten we dat stap voor stap bekijken. Eerst is België aan de beurt. We willen mensen enthousiasmeren voor PARC via Facebookadvertenties, spotjes, flyeracties, affichecampagnes en natuurlijk mond aan mond reclame. En dan zien we wel hoe het evolueert."