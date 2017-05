Parijse universiteit wil AI gebruiken om afgeleide studenten te monitoren

Vanaf begin volgend schooljaar zal het project getest worden tijdens twee lessen van de universiteit. In eerste instantie zal de software enkel gebruikt worden bij onlinelessen. De webcam van de computer zal dan dienen om te bekijken wanneer studenten hun aandacht verslapt. Nestor zal ook testen opstellen, gebaseerd op wat verteld werd wanneer de studenten onaandachtig waren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de technologie ook toegepast wordt in lessen waar de studenten fysiek aanwezig zijn. Er zal dan een camera in het klaslokaal staan om de studenten te monitoren.

Nestor werd ontworpen door LCA Learning. Het bedrijf stelde de technologie eerder voor in New York, op een evenement van de Verenigde Naties. Volgens oprichter Marcel Saucet zullen professoren in staat zijn te bepalen tijdens welke delen van de les studenten het meest afgeleid zijn. Zo kunnen zo hun lesgeven verbeteren. Dat zei Saucet aan technologiewebsite The Verge. Volgens hem zal het videomateriaal niet opgeslagen worden en zal het ook niet doorverkocht worden aan adverteerders.