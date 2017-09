Paris Hilton stapt in cryptocurrency

Hilton participeert in LydianCoin, een virtuele munt die binnenkort wordt gelanceerd. Daarmee is de munt een van de zovelen want naast Bitcoin en Ethereum zijn er steeds meer virtuele munteenheden die onderlinge betalingen toelaten. Ook duiken er de laatste maanden bedrijven op die in plaats van een klassieke kapitaalronde een virtuele munt overwegen, die dan ook niet onderhevig is aan regulering.

LydianCoin lijkt vooral naar dat laatste te leunen. De munt wordt uitgegeven door Gravity4, een marketingbedrijf met focus op big data, en laat toe om advertentiecampagnes te boeken via het bedrijf. Het benadrukt daarbij dat de munt niet wordt uitgegeven met het oog op trading of waardevermeerdering. Technisch gaat het dus wel om een cryptocurrency, maar in praktijk is het een investering in Gravity4 dat zo 100 miljoen dollar wil ophalen.

Hilton zelf heeft, buiten een tweet met voldoende hashtags, geen verdere commentaar gegeven op haar plannen.

The Register merkt intussen op dat Gravity4 wordt geleid door Gurbaksh Chahal, die niet helemaal onbesproken is. Zo moest hij een tijdje aftreden als ceo nadat hij in 2014 schuldig pleitte aan verschillende aanklachten rond huiselijk geweld.