Pas deze truc toe om dubbel zo lange tweets te sturen

Webontwikkelaar Juliette Pretot gooide een trucje online dat je toestaat om nu al 280 tekens te tweeten, in plaats van de klassieke 140. Het trucje houdt in dat je via Tweetdeck (een website die je toestaat om Twitter optimaal te gebruiken) de karakterlimiet omzeilt. Het lijkt erop dat de beperking enkel in je browser wordt bepaald - niet op de server - en daarom kan je met javascript de beperking omzeilen.

Het stappenplan:

Surf naar Tweetdeck.com Log in met je Twitteraccount Klik in je adresbalk bovenaan met je cursor Plak daar deze tekst: javascript:(function()%7BTD.services.TwitterClient.prototype.makeTwitterCall%3Dfunction(b%2Ce%2Cf%2Cg%2Cc%2Cd%2Ch)%7Bc%3Dc%7C%7Cfunction()%7B%7D%3Bd%3Dd%7C%7Cfunction()%7B%7D%3Bb%3Dthis.request(b%2C%7Bmethod%3Af%2Cparams%3AObject.assign(e%2C%7Bweighted_character_count%3A!0%7D)%2Cprocessor%3Ag%2CfeedType%3Ah%7D)%3Breturn%20b.addCallbacks(function(a)%7Bc(a.data)%7D%2Cfunction(a)%7Bd(a.req%2C%22%22%2Ca.msg%2Ca.req.errors)%7D)%2Cb%7D%3BtwttrTxt%3DObject.assign(%7B%7D%2Ctwttr.txt%2C%7BisInvalidTweet%3Afunction()%7Breturn!1%7D%2CgetTweetLength%3Afunction()%7Breturn%20twttr.txt.getTweetLength.apply(this%2Carguments)-140%7D%7D)%7D)() Controleer of je browser 'javascript:' niet automatisch heeft verwijderd Klik op enter Stuur een tweet van 280 tekens en irriteer al je volgers

Je kan ook het stappenplan van webontwikkelaar Juliette Pretot volgen.