Patent op tele-dildo's vervalt

Een patent van twintig jaar oud op 'tele-dildo's' is vervallen. Het patent in kwestie, met de sexy naam 'Method and device for interactive virtual control of sexual aids using digital computer networks', werd op 17 augustus 1998 ingediend. Dat patent is nu verjaard, en daarmee komt ook een einde aan een bijzonder moeilijke relatie tussen de technologie van 'teledildonics' (genetwerkte seksspeeltjes) en de wet.

Het patent is namelijk bijzonder breed. Het legt uit hoe computers een toestel over het internet kunnen linken aan een tweede toestel, met een camera, stembediening of meer. Het idee daarachter is dat de ene partner over het netwerk het speeltje van de andere partner kan bedienen. De voorbije twintig jaar werd het patent ingezet om elke start-up en bedrijf dat iets met genetwerkt seksspeelgoed deed, aan te klagen.

Voor wie zich ooit heeft afgevraagd waarom we genetwerkte koelkasten en broodroosters hebben, maar amper genetwerkte vibrators of sleeves, heeft zo zijn antwoord. Rechtszaken en schadevergoedingen rond het patent hebben onder meer een einde gemaakt aan de ontwikkeling van een openbron vibrator genaamd Comingle, en aan enkele bedrijfjes zoals Holland Haptics, Vibeast, Frixion en Winzz.

Dat het patent nu vervalt, wordt door de industrie dan ook als een goede evolutie gezien. Zij kunnen nu hardware maken die bediend kan worden over het internet, zonder meteen te worden aangeklaagd. Dat betekent natuurlijk nog niet dat al die andere problemen met het Internet of Things (en specifiek het Internet of Sex Toys), zoals privacy en security, meteen van de baan zijn. Nu kleinere bedrijven niet meer moeten betalen voor een licentie, kan er wel meer geëxperimenteerd worden.