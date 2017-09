Patenten spijzen de kas van Nokia

Het gaat om een zaak uit 2015 die nu door de International Chamber of Commerce werd uitgesproken. Daarbij zal Nokia in het huidige kwartaal extra omzet boeken omwille van een licentie op smartphonepatenten door LG Electronics.

Patentendeals zijn gangbare kost onder smartphonemakers. Verschillende fabrikanten steunen op standaarden en innovatie die al jaren meegaat, maar doorgaans horen ze daar ook voor te betalen aan het bedrijf dat die technologie ooit ontwikkelde.

Nokia zelf maakt intussen geen smartphones meer. Wel wordt de merknaam vandaag gebruikt door HMD dat wel Nokia-telefoons maakt. Maar het bedrijf behoudt wel nog alle patenten die uit zijn glorietijd in de jaren '90 en begin jaren 2000 zijn ontstaan.

Hoeveel LG precies aan Nokia betaalt, is niet geweten. Maar analist Mikael Rautanen van Inderes zegt aan Reuters dat hij verwacht dat het bedrag kleiner is dan wat Nokia van Apple krijgt. dat is momenteel zo'n 250 miljoen euro per jaar. Naast LG en Apple heeft het bedrijf ook licentiedeals met Xiaomi en Samsung lopen.

Nokia zelf focust sinds enkele jaren vooral op het bouwen van telecominfrastructuur. Maar inkomsten uit (oude) innovaties zijn daarbij een aangenaam extraatje. In de eerste helft van dit jaar boekte Nokia's patentafdeling een omzet van 616 miljoen euro of zes procent van de totale omzet.