Patrick Steenssens is Channel Personality 2018

De zestiende editie van de Channel Awards, de jaarlijkse afspraak voor distributeurs en resellers, bracht 600 gasten bijeen op een nieuwe locatie: de Event Lounge in Schaarbeek. Er werden deze keer 17 awards uitgereikt. Bij die awards: Channel Personality. De prijs ging dit jaar naar Patrick Steenssens van Tech Data. Steenssens werkt al sinds 2002 voor Tech Data, en mag zich al dertien jaar Country Manager Belux noemen.

Zijn bedrijf ging trouwens aan de haal met nog drie andere prijzen: Best Channel Campaign, beste Cloud distributeur en Beste distributeur algemeen. Daarmee is het de grote winnaar van deze Channel Awards

Daarnaast viel ook Bruno Devos van Ingram Micro in de bloemetjes. Hij wordt Channel Accountmanager van het jaar. Opvallende andere winnaars: HP en Dell EMC voor Best Hardware en Printing, en Microsoft voor Best Software en Best Innovation and Transformation Vendor. Bij de scale-ups mag Showpad zich dit jaar tot de beste uitroepen.