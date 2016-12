Pauwels Consulting neemt P.I.T.-Advisor over

Beide bedrijven werden opgericht in 1999. Pauwels Consulting is in al die tijd uitgegroeid tot een internationale aanbieder van project sourcing, business process outsourcing, recruitment en projecten op het gebied van engineering, life sciences en it.

P.I.T.-Advisor is dan weer als it-dienstverlener gespecialiseerd in erp-oplossingen, softwaretoepassingen, hardware en detachering.

"P.I.T.-Advisor stond al een tijdje in onze belangstelling omdat onze mensen, diensten en klanten elkaar perfect aanvullen", zegt Bert Pauwels, algemeen directeur van Pauwels Consulting. De overname maakt dat de groep nu een 380-tal consultants telt. P.I.T.-Advisor zal als zelfstandig bedrijf binnen de Pauwels Consulting groep opereren. Marc De Roeck, medeoprichter van P.I.T.-Advisor, blijft verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de activiteiten van P.I.T.-Advisor. Een overnamebedrag werd niet meegedeeld.