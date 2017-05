Pauwels Consulting neemt Vandycke & Partners over

Pauwels Consulting bestaat sinds 1999 en rekruteert mensen in life sciences, engineering en IT. Vandycke & Partners, opgericht in 1999 heeft vooral de focus op project sourcing, business process outsourcing en recruitment voor bedrijven actief rond life sciences. Mediconsult (2004) houdt zich vooral bezig met het aanleveren van mensen bij clinical, marketing en regulatory projecten.

De overname past voor Pauwels Consulting in de groeistrategie. Enkele maanden geleden nam het bedrijf ook al P.I.T.-Advisory over. Michel Vandycke, ceo en oprichter van het gelijknamige bedrijf, was op zijn beurt op zoek naar een overnemer en vond die bij sectorgenoot Bert Pauwels.

Door de overname komen er meteen zeventig medewerkers bij waardoor het totaal bij Pauwels Consulting op 490 mensen komt. Al blijven de twee overgenomen bedrijven wel zelfstandig bestaan.