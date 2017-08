Payconiq breidt uit naar Luxemburg

Payconiq neemt Digicash Payments over, dat volgens het bedrijf door een kwart van de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg wordt gebruikt. De dienst zelf, Digicash, blijft voorlopig bestaan. De bedoeling is dat Payconiq zijn diensten zo kan uitbreiden tegen de eerste helft van 2018.

"Het innovatieve werk van banken en de ondernemers achter Digicash zal een belangrijke pijler gaan vormen van het gecombineerde product dat we bouwen. Ons doel is om nauw samen te gaan werken met de Digicash gemeenschap van consumenten, winkeliers en banken," zegt Duke Prins, ceo van Payconiq in een verklaring.

Payconiq is vandaag enkel actief in ons land, bij zo'n 35.000 winkeliers, onder meer met de steun van Belfius, ING en KBC. Binnenkort wil het bedrijf ook de Nederlandse markt voor mobiele betalingen aanboren. Zo heeft het vandaag al ABN Amro, ASN Bank, ING, Rabobank, Regiobank en SNS aangesloten.