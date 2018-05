PayPal doet grootste overname ooit in Zweden

iZettle legt zich toe op point-of-sale transacties (PoS) in winkels en biedt onder meer een kleine kaartlezer en software voor mobiele toestellen om betalingen af te handelen. Het bedrijf bestaat sinds 2010 en bedient vandaag een half miljoen handelaars in twaalf landen (waarvan 11 landen waar het effectief in winkels wordt gebruikt).

Voor PayPal is het met 2,2 miljard dollar de grootste overname ooit. Het bedrijf zegt dat het brood ziet in de expertise van iZettle over transacties in winkelpunten en via mobiele toestellen.

iZettle werd opgericht door CEO Jacob de Geer en Magnus Nilsson, Nilsson zal voortaan rapporteren aan PayPal-COO Bill Ready. Voor PayPal is het eveneens interessant dat iZettle (nog) niet zozeer focust op de VS, maar wel actief is in verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse landen. De dienst is al wel aanwezig in onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië, maar nog niet in België.

Volgens technologiesite Techcrunch waren beide bedrijven al enkele jaren in gesprek. Eerder deze maand had iZettle documenten ingediend voor een beursgang, mogelijk heeft dat de keuze van PayPal in een versnelling gebracht. Het Zweedse bedrijf wou met een IPO 227 miljoen dollar ophalen, wat het op een waardering van 1,1 miljard euro zou brengen.