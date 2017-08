PC-markt: enkel tablets met toetsenbord verkopen nog

Marktonderzoeker IDC voorspelt tot 2021 een gemiddelde daling in het aantal verkochte toestellen van 1,7 procent. Het gaat daarbij om de zogenaamde personal computing devices: desktops, workstations, laptops en tablets met verwijderbaar toetsenbord.

Opvallend is dat de verkoop van 'slate tablets', de gewone tablets, tegen 2021 jaarlijks met 6,8 procent daalt. Dat is meer dan de traditionele desktop. Volgens IDC komt dat omdat de toestellen langer meegaan dan aanvankelijk gedacht. Tegelijk is de markt volwassen en worden toestellen vaak door meerdere gezinsleden gebruikt, wat extra verkoop bemoeilijkt.

De enige relevante groeiers zijn de detachable tablets, tablets die je kan gebruiken als volwaardige pc, maar wel een verwijderbaar toetsenbord hebben. Hier verwacht IDC een groei van 14,3 procent op jaarbasis.

Het status quo van de pc

Het is geen grote verrassing dat de verkoop van desktops en workstations in de komende jaren blijft dalen. IDC verwacht hier een jaarlijkse daling van 3,5 procent. Notebooks en mobiele workstations blijven nipt overeind met een jaarlijkse groei van 0,7 procent.

"Zakelijke gebruikers en consumenten blijven de levensduur van hun oude pc's rekken, waardoor hun uitgaven worden gespreid over een reeks toestellen", zegt Loren Loverde, vicepresident voor IDC's Worldwide Personal Computing Device Tracker.

"Het aantal verkochte toestellen kan nog stijgen als de economie verbetert of gaming, VR of het gebruik van Windows 10 toeneemt, maar zelfs in het beste geval zou die groei beperkt blijven"

Er is dus weinig hoop op groei voor de traditionele pc. Toch is het opvallend dat laptops en desktops samen tegen 2021 een groter marktaandeel hebben dan in 2016. Toen waren ze samen goed voor 59,8 procent van de markt. Binnen een viertal jaar is dat volgens IDC 62,4 procent. De pc is dus niet langer een groeier, maar het ziet er niet naar uit dat het toestel snel wordt vervangen door andere toestellen.