Peeters trekt aan de alarmbel: dit jaar al voor 2,2 miljoen euro aan fraude met cryptomunten

Fraude met cryptomunten zit in de lift. In de eerste vijf maanden van dit jaar kregen de FOD Economie en de FSMA al 329 meldingen van fraude, van minstens 118 slachtoffers. Zij werden meestal via email, sociale media of telefonisch benaderd om te investeren in bitcoins en almaar meer geld in te brengen, maar zagen van die inbreng niets terug. In totaal gaat het om 2,2 miljoen euro.

Topje van de ijsberg

Vicepremier Peeters wijst er op dat de meeste fraudegevallen niet worden gemeld. Uit onderzoek van Europol blijkt dat slechts 4 procent aan het licht komt. "Dit is dus het topje van de ijsberg. In België hebben we berekend dat er elk jaar zowat 130 miljoen euro aan schade is."

Te mooi om waar te zijn

Daar wil de minister van Economie nu iets aan doen. De federale overheid lanceert een sensibiliseringscampagne die waarschuwt voor de gevaren van cryptomunten onder de naam "Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook".

Via de bijhorende website vinden mensen een lijst met 42 websites die vermoedelijk frauduleus zijn, en kunnen ze zelf ook meldingen doorspelen. Ze vinden er ook meer informatie over hoe je dan wél kunt investeren in cryptomunten. "Hoe meer slachtoffers zich melden, hoe groter de kans dat we oplichters kunnen stoppen", zegt Peeters. "Maar we willen uiteraard ook dat minder mensen in de val trappen. Minder menselijke drama's, minder sociale en economische schade. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat vele miljoenen euro's minder in handen van criminelen terechtkomen."