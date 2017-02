Peter Thiel's spionagesoftware Palantir krijgt voet aan de grond Europa

De start-up van 20 miljard dollar heeft al langer voet aan de grond in de VS, met een reeks lucratieve overheidscontracten, maar wordt nu ook in Europa steeds populairder. De voorbije drie jaar heeft het bedrijf zijn inkomsten in Europa verdrievoudigd, vertelt ceo Alex Karp aan nieuwsorganisatie Bloomberg.

Palantir Technologies, genoemd naar de kristallen bol waarmee (spoiler) slechterik Sauron in de Lord of the Rings zijn slaafje Saruman onder controle houdt, is een 'data mining' bedrijf dat het gat in de spionagemarkt vult. Het bedrijf heeft de naam een van Silicon Valley's meest mysterieuze bedrijven te zijn, en met reden. Het werkt samen met onder meer de NSA, CIA en FBI, en wordt ook door pakweg de stad New York gebruikt om misdaad en overlast te bestrijden.

Wanneer een overheid of bedrijf toegang tot Palantir koopt, kan het de data analytics software gebruiken om informatie uit een hele reeks bronnen in een enkele tool te gieten en naar patronen te gaan zoeken. In New York, zo schrijft Gizmodo, betekent dat bijvoorbeeld dat bepaalde stadagentschappen toegang krijgen tot alle informatie die de stad weet over een plaats. De technologie wordt er onder meer gebruikt om illegale AirBnB's te bestrijden, en uit te vissen wie er zijn belastingen niet betaalt.

Groei in Europa

Palantir werd in 2004 opgericht met Amerikaanse overheidscontracten en financiële steun van de CIA en probeert sindsdien ook meer voet aan de grond te krijgen in de private sector. Onder meer AXA, BP, Credit Suisse en Deutsche Bank behoren ondertussen tot zijn klanten. In de voorbije maand maakte het bedrijf onder meer deals met de Duitse farma-gigant Merck en de Franse vliegtuigbouwer Airbus. Het is in Europa onder meer aan de slag voor de overheid van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste hoeft misschien niet te verbazen, gezien het VK ook het wereldwijde record heeft van 'meeste overheidscamera's per burger'.

Het bedrijf lijkt met die laatste contracten trouwens goed op weg te zijn naar zelfvoorzienigheid. Het bedrijf draaide tot nu toe op private financiering. Tijdens verschillende financieringsrondes wist het tot nu toe twintig miljard dollar op te halen.

Vrees voor privacy

Dat betekent niet dat alles rozengeur en maneschijn is. Het bedrijf ligt al even onder vuur voor inbreuken op privacy, omdat zijn data mining software verregaande vormen van surveillance toelaat. Het helpt ook niet dat dit bedrijf opgericht werd door Alex Karp en, vooral, Peter Thiel, die ondertussen meer bekendheid heeft als conservatieve kiesman en adviseur van Donald Trump dan als de investeerder achter, onder meer, Facebook en PayPal.

Dat Thiel en Trump vrienden zijn hoeft niet te verbazen. Beide hebben gelijkaardige visies op immigranten en de pers (Thiel wordt mee verantwoordelijk geacht voor het einde van nieuwssite Gawker, en zijn bedrijf zou ook systematisch blanken voortrekken op sollicitanten van Aziatische origine). Privacy-organisaties zien de samenwerking met de huidige Amerikaanse overheid dan ook met lede ogen aan. Zij vrezen dat Palantirs technologie in handen van een Trump-regering wel eens Big Brother-proporties zou kunnen aannemen. Een van de belangrijke uitlopers is bijvoorbeeld Trumps vroege belofte om een 'moslimlijst' aan te leggen, een register van moslims en migranten, dat zou moeten nagaan of zij staatsgevaarlijk zijn.

Volgens Fortune is dat niet eens zo ver af. Palantir zou al samenwerken met de Amerikaanse douane om een systeem op poten te zetten dat burgers volgt en bekijkt of ze een risico vormen. Het Analytical Framework for Intelligence zou gegevens uit een hele reeks databases halen om individuele profielen te creëren met persoonlijke details, reisgeschiedenis en sociale contacten.