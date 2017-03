Peugeot verbetert rij-ervaring met Belgische technologie

De PSA Group, het bedrijf achter Peugeot en Citroën, demonstreerde in Barcelona zijn Peugeot Instinct Concept, een wagen die AI en IOT combineert. Het gebruikt daarbij de het Sentiance Platform voor de ervaring in de wagen te verbeteren en dit gebaseerd op het bestuurdersprofiel en een real time context.

De wagen gebruikt ook het Samsung Artik Cloud Platform om andere zaken, smartwatches, smartphones, sociale netwerken..., met de wagen te verbinden. Dat zowel Samsung als Sentiance in het voertuig zijn terug te vinden is geen toeval. De Koreaanse gigant investeerde eind 2015 nog in Sentiance. Toen haalde het 5,2 miljoen euro op bij Samsung en andere partners.