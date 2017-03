Philips gooit nieuwe Android TV's op de markt

TP Vision, dat de televisies maakt die onder de Philips merknaam op de markt komen, toont enkele nieuwe modellen in de 9000, 7000 en 6400-series. Opvallendste nieuwe functies zijn ondersteuning voor HDR10 en Hybrid Log Gamma standaarden, een OLED met UHD Premium resolutie en een eigen exclusieve chip, de P5, door TP Vision ontwikkeld en in de high end modellen van deze lijn gestopt.

De nieuwigheden

De nieuwe reeks Android TV's komen allemaal met Android M, en zullen onder meer toelaten dat je hdr-series kijkt op Netflix. Daarnaast wordt een veel groter deel van het gamma uitgerust met de Philips' eigen Ambilight-technologie. Dat is een systeem van kleurige ledjes op de achterkant van de televisie, die de kleuren van de randen van het scherm 'uitbreiden' naar de muur achter het toestel. Bij bijvoorbeeld een onderzeescene gaat zo je hele wand blauw oplichten. "De kwaliteit van Philips tv's gaat verder dan wat je zie op je scherm," zegt Kostas Vouzas, senior director business EMEA bij TP Vision daarover tijdens de perspresentatie. "We willen een gewone televisie-ervaring beter maken."

TP Vision is bij deze nieuwe toestellen best trots op het design, dat werd ontworpen met een vleugje Europese flair. Geen puur plastic bakjes in pianozwart hier, maar minimalistische voetjes in geborsteld aluminium. Dat geeft de televisies alvast een wat verfijnder uiterlijk, al zijn we nog niet helemaal overtuigd van het 'kledinglabel' onderaan de 9000-serie.

En dan is er nog de P5-chip. Het is de eerste eigen beeldengine die door TP Vision zelf werd ontwikkeld, en hij moet onder meer zorgen voor een beter contrast, heldere kleuren en scherpere beelden.

De toestellen

De Philips 7502, het nieuwe vlaggenschip van de midrange serie, is een erg dunne UHD-tv, uitgerust met de nieuwe P5 chip. Het toestel is verkrijgbaar in 49 inch, 55 inch en een uit de kluiten gewassen 65 inch. Deze led-tv heeft onder meer ook de HDR Premium standaard aan boord voor HDR10- en HLG-content. Het toestel is voorzien van Ambilight en heeft een soundbar in de voet zitten. Bedoeling, aldus Vouzas, is om een premiumgevoel naar een betaalbaarder toestel te brengen.

Helemaal op de premiumladder staat de nieuwe Philips Oled 9002. Dit is Philips' tweede oled-toestel, na de 901F die op IFA werd voorgesteld. De 9002 is een oled met Ambilight en een vrij minimalistisch design. Het toestel heeft een 4k resolutie met, zoals dat hoort bij een oled, heldere kleuren en bijzonder zwart, euh, zwart. Deze Oled 9002 heeft een versie waarin je de nieuwe P5-chip vindt en het toestel draait op de laatste nieuwe M-versie van het Android Smart tv-systeem (Nougat bestaat nog niet voor smart tv's).

En dan zijn er nog de echte midrange toestellen, zoals de Philips 6482, met een scherm van 49 of 55 inch. Speciaal aan dit betaalbaarder toestel is dat Philips er enkele typische high end functies in stopt. Zo is de 6482 uitgerust met de ondertussen gekende Ambilight technologie en 14 bit kleurverwerking. Nog verkrijgbaar later dit jaar zijn de 6432 (in 49 en 55 inch, mét Ambilight) en de 6412, met een scherm van 65 inch. Tot slot is er nog de 6402 met Full HD en een scherm van 32 inch. Alle vier draaien ze op de laatste versie van Android TV.