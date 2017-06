Philips investeert in hersenscanapparatuur

Met deze technologie kan Philips artsen een completer beeld bieden van de hersenen van een patiënt dan nu nog het geval is. Dat kan van pas komen bij de behandeling van neurologische aandoeningen, zoals beroertes, epilepsie, hersenbeschadiging na een ongeval en de ziekte van Parkinson.

EGI is gespecialiseerd in technologie voor de zorg. Het is gevestigd in de staat Oregon en heeft circa negentig mensen op de loonlijst staan. De overname moet nog wel worden goedgekeurd. Philips verwacht de deal in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen afronden