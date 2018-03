Philips kondigt slimme Hue-verlichting voor buiten aan

Wie graag zijn huis van slimme lampen wilde voorzien, was met de Hue-verlichting van Philips altijd beperkt tot binnenverlichting. De nieuwe outdoor-reeks, maakt ook je tuinverlichting een beetje slimmer met pakketten die tussen de 69,99 euro en de 299 euro zullen kosten.

"De Philips Hue oudoor-reeks creëert de ideale sfeer voor een barbecue in het weekend, of ze werpt een speciaal lichteffect op je tuin", zegt Sridhar Kumaraswamy van Philips in een aankondiging. Met de 'Home & Away'-functie kan je op basis van je locatiebepaling van je smartphone je buitenverlichting laten branden als je bijna thuis arriveert na een werkdag. Het koppelen van de lampen gebeurt op de gekende manier, met een druk op verbindingsknop van de Hue Bridge.

Onder de gekleurde lampen is er zowel een spotje als een staande lamp voorzien. De kleurtemperatuur rijkt tussen de 2.200 en de 6.500 Kelvin. Ten slotte zijn er ook buitenlampen die enkel wit licht produceren, maar uit de aankondiging blijkt dat enkele goedkopere witte varianten niet naar Europa zullen komen. De outdoor-reeks zal vanaf juli in Europa te verkrijgen zijn.