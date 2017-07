Philips koopt maker medische software

TomTec heeft ongeveer honderd werknemers in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De software van het bedrijf wordt gebruikt door meer dan 20.000 artsen in zo'n zeshonderd zorginstellingen wereldwijd. Het is niet bekend hoeveel Philips betaalt voor de overname.

Philips is de afgelopen jaren overgestapt van gloeilampen, scheerapparaten, televisies en koffiezetapparaten naar medische technologie. Vorig jaar kocht het zo het Amerikaanse e-health bedrijf Wellcentive. In juni van dit jaar was het de beurt aan Electric geodensics, dat technologie heeft om hersenactiviteit te meten. Begin deze maand volgde ook een Londense ontwikkelaar van opvoedingsapps.