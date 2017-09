Philips onthult nieuwe 65 inch OLED tv's

De 65 inch OLED 9 serie is een flinterdun toestel uitgerust met Android TV en een 6.1 geluidssysteem dat is geïntegreerd in de voet van het toestel. Die voet kan ook naar achteren worden geklikt om hem zo aan een wandbeugel te monteren.

Philips rust de toestellen uit met zijn nieuwe P5 beeldengine. Die levert volgens het bedrijf 50 procent betere prestaties ten opzichte van de vorige generatie met de Perfect Pixel Ultra HD engine. De chip analyseert de scherpte, kleur, contrast, beweging en de bron. Dat laatste is niet onbelangrijk, want de opkomst van streamingdiensten betekent ook dat de beeldkwaliteit die binnenkomt op het toestel niet altijd even goed is. De P5 chip stuurt dat in real time bij door ruis te verminderen en details te verbeteren.

Naast de 9 Series pakt Philips (of beter gezegd TP Vision, dat de toestellen onder de Philips-merknaam ontwikkelt), uit met de Philips 8602 tv. Een 55 of 65 inch toestel eveneens uitgerust met Quantum Dot Technologie, diezelfde P5 chip en Ultra HD Premium performance. Ook dit toestel is uitgerust met Android TV.