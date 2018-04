Phishingmails Argenta in omloop

Sinds vorige week vrijdag kampt Argenta al met verschillende problemen aan het online platform. Internetbankieren was voor een groot deel van de afgelopen vijf dagen onbeschikbaar. Daardoor werden loonstortingen niet op tijd verwerkt, waardoor sommige klanten de melding 'saldo ontoereikend' te zien kregen. De bank schakelt zowel haar site als haar app nog steeds uit om overbelasting te voorkomen.

Phishing

Nu blijkt dat de hoofdzorgen voor Argenta daar niet stoppen. Verschillende hackers maken van de situatie gebruik om nieuwe phishingmails uit te sturen. In die berichten doen hackers zich voor als Argenta en linken ze door naar een frauduleuze site. Vaak gaat het hier dan om een 'verificatie' van contactgegevens, waarmee de hackers uiteindelijk toegang willen krijgen tot iemands bankaccount.

De sites zijn vaak erg goed nagemaakt, maar uiteindelijk verraadt de adresbalk meestal dat het hier om een phishingpoging gaat. Daar staat dan bijvoorbeeld 'Argenta', maar dan net iets anders geschreven of met een heleboel domeinextensies erna.

Cybersecurity

Zowel Argenta als het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zijn ondertussen al op de hoogte van de rondgaande phishingmails en ondernemen actie. Het Centrum laat weten dat ze afgelopen weekend al honderden meldingen binnenkregen van mogelijke frauduleuze mails van 'Argenta', waardoor ze erin slaagden om al zes van deze sites te blokkeren.

Andries Bomans, woordvoerder van het CCB, laat weten dat er toch nog steeds mails circuleren met URL's die nog niet zijn geblokkeerd . Het Centrum werkt er wel aan om die links uiteindelijk ook af te sluiten. Verder raadt hij aan om nog steeds frauduleuze mails te melden aan het CCB. 'Het is dankzij die meldingen dat we erin slagen om die sites offline te halen. Zo hopen we de misschien minder waakzame Belg ook behoeden van internetfraude', aldus Bomans.

Ook Argenta raadt haar klanten aan om de legitimiteit van een mail eerst te controleren door contact op te nemen met hun kantoorhouder, alvorens op links te klikken of persoonlijke gegevens in te vullen.