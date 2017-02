Pinterest maakt het makkelijker om wat je ziet meteen te kopen

De Pinterest-app rolt enkele nieuwe functies uit op basis van doorzoekbare foto's. Het netwerk, dat vooral populair is als 'ideeëndoos' laat vanaf nu gebruikers toe om dingen te kopen die ze op de vele foto's in het netwerk zien. De functie heet in het Engels 'Shop the Look'. Daarmee kan je op, pakweg, een truitje in een foto klikken om te zien om meteen enkele online winkels te krijgen waar je het kledingstuk kunt kopen. Als het truitje in kwestie niet verkocht wordt, krijg je gelijkaardige items vanop het netwerk te zien.

Merken of Pinterest-medewerkers zullen foto's gaan 'taggen' zodat een klik erop je rechtstreeks naar de kooppagina brengt. Enkele gesponsorde pins linkten al langer naar een kooppagina, maar dat ging telkens om één product. Nu zal het dus mogelijk zijn om meerdere items in één pin te stoppen. Een merk als H&M zou zo bijvoorbeeld elk onderdeel van de outfit van een model te koop kunnen aanbieden.

Foto's doorzoeken

De functie is een uitbreiding op 'Visueel zoeken', dat al langer in Pinterest zit. Dat laat je foto's doorzoeken, vergelijkbaar met Googles 'Reverse Image search'. Zo kan je zoeken op basis van een beeld, in plaats van tekst. "Je zou je gedachten niet in woorden moeten gieten om goede ideeën te vinden," zegt Pinterest-mede-oprichter Evan Sharp daarover. Daarom brengt Pinterest nog een tweede nieuwe functie uit: Lens. Die laat gebruikers toe om het netwerk te doorzoeken op basis van een foto die ze zelf delen. Een stoel die bij hun oma in de living staat, bijvoorbeeld, of een foto van de gordijnen in hun hotel. Pinterest zal op basis van de foto gelijkaardige items zoeken.

Bedoeling van de updates is uiteraard om Pinterest toegankelijker te maken voor online shoppers. Het bedrijf ziet zichzelf al een tijdje niet als sociaal netwerk maar als een 'ontdekkingsdienst' die vooral inspiratie moet bieden voor dingen als thuisdecoratie of een huwelijksfeest. Wil Pinterest daar ook geld aan overhouden, dan moet het aan die inspiratie ook aankopen kunnen hangen. De dienst is dus volop bezig met het overbruggen van de afstand tussen het idee en de aankoop.