Pixel 2 opent assistent als je erin knijpt

Het rapport bevestigt dat de Pixel 2 wel degelijk gebouwd wordt door HTC, dat eerder ook al de voorganger ervan maakte. Daarmee komt een einde aan geruchten dat LG de nieuwe Google-smartphone zou mogen produceren.

De kneepjes van het vak

De meest in het oog springende nieuwigheid is knijpbediening, die in het rapport 'Active Edge' wordt genoemd. Door in de telefoon te knijpen, wordt Google Assistant geactiveerd. De feature bouwt voort op 'Edge Sense', dat HTC al eerder implementeerde in haar U11. Aan de zijkanten van dat toestel zitten twee druksensoren. Je kan zowel kort of lang knijpen en instellen welke snelkoppeling daarmee geopend wordt: de camera, Google Assistant of een andere app. Of bij Active Edge ook andere acties mogelijk zullen zijn dan het openen van de Google Assistant, is niet duidelijk.

3.5mm-audiojack verdwijnt

Het toestel zal wellicht draaien op het besturingssysteem Android 8.0.1 O, de opvolger van Nougat. Waarschijnlijk krijgt de Pixel 2 een opslagruimte van 64 GB. Net als bij de iPhone7, verdwijnt de 3.5 mm-audio-aansluiting voor koptelefoons.

De eerste versie van de Pixel was slechts beperkt te verkrijgen in onze contreien. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe vlaggenschip van Google op de markt zal komen en of het dan ook in België beschikbaar zal zijn.