Plantronics koopt Polycom

Polycom legt zich toe op unified communication en collaboration. Het bedrijf haalde het afgelopen kalenderjaar een omzet van 1,1 miljard met een operationele winst van 183,1 miljoen dollar.

Overnemer Plantronics, vooral bekend van zijn (voip)headsets, betaalt 2 miljard dollar voor de overname en verwacht zo'n 75 miljoen dollar uit te geven aan synergiekosten in de komende 12 maanden. De overname is goedgekeurd door beide raden van bestuur, maar is wel nog onderhevig aan regulatorische goedkeuring.

"Polycom groeit weer door te focussen op een sterk ecosysteem van partners en door innovatieve en slimme oplossingen naar klanten en partners te brengen," zegt Mary T. McDowell, ceo van Polycom.

Geen winst

Die uitspraak is ietwat vreemd als je weet dat het bedrijf in september 2016 voor hetzelfde bedrag van de beurs werd gehaald door Siris Capital. De investeringsgroep kon toen een iets beter bod op tafel leggen dan Mitel, maar heeft dus niets verdiend aan de overname van destijds, waarbij McDowell toen ook aan het hoofd van Polycom kwam te staan. Siris laat wel weten dat het blij is dat Plantronics en Polycom op lange termijn een meerwaarde kunnen scheppen voor klanten, werknemers en partners.