Platenlabels zoeken inkomsten bij Facebook

Naast YouTube is Facebook een van de belangrijkste gratis platformen waar muziek wordt geconsumeerd. Een doorn in het oog van de grote platenlabels, die nu aan Facebook vragen om ongeoorloofde muziekvideo's te verwijderen. Ook willen de platenlabels betaald worden voor filmpjes waar hun muziek in gebruikt wordt. Volgens de Financial Times, zijn de partijen daarover in gesprek, een overeenkomst wordt volgend voorjaar verwacht.

De meerderheid van muziek op Facebook komt van fans en muzikanten die cover-versies van bekende nummers online zetten. Het sociale netwerk verwijdert nu al losse filmpjes als het bedrijf daar een verzoek toe krijgt. Volgens de platenlabels is dit echter niet toereikend. Het bedrijf zou een systeem aan het ontwikkelen zijn dat de filmpjes automatisch opspoort, vergelijkbaar met de manier waarop Youtube dergelijke filmpjes opspoort. Eens die copyright technologie er is, zouden de labels en Facebook aan een licentieovereenkomst kunnen werken.

Muzieklabels hopen dat Facebook een belangrijkere rol gaat spelen in muziek, schrijft de Financial Times, omdat ze bij grote concurrent YouTube al een tijdje bot vangen. YouTube deelt advertentie-inkomsten met de platenlabels en heeft dit jaar al een miljard dollar aan de muziekindustrie betaald. Volgens de platenlabels is dat echter niet genoeg. Facebook heeft zo'n licentiesysteem nog niet en er wordt waarschijnlijk gehoopt dat de nieuwe deal wat gunstiger is voor de artiesten. Facebook plaatste in september nog een vacature voor een 'director of music licensing', toch en teken dat het er mee bezig is.