PlugInvest least uw elektrische laadinfrastructuur

Als iemand de stap moest zetten, dan wel Sander Hereijgers en Cedric De Jonghe. De één had van bij Wind aan de Stroom NV meer dan een beetje ervaring in hernieuwbare energie, de ander had bij Actility Benelux al genoeg geleerd over energieflexibiliteit. Bij PlugInvest komt hun gemeenschappelijke kennis samen, in een bedrijf dat de stap naar e-mobiliteit wil vergemakkelijken.

Een bedrijf dat laadinfrastructuur wil zetten, zoekt vaak méér dan zomaar een stopcontact

"Een bedrijf dat laadinfrastructuur wil zetten, zoekt vaak méér dan zomaar een stopcontact", steekt Hereijgers van wal. "Die wil dat hij ook geholpen wordt bij facturatie, het beheer en analyseren van de energiestromen, en ga zo maar door. Op die nood willen wij een antwoord bieden, door hen alles uit handen te nemen. We plaatsen de laadinfrastructuur, maar bieden ook een back-end die tal van mogelijkheden biedt."

Drie producten, één factuur

Om bedrijven in hun comfortzone te laten, doet PlugInvest dat via een leasing formule. "Tegen een maandelijkse factuur leveren we drie producten", klinkt het. "Om te beginnen Charge At Work, met de installatie van laadpalen op het bedrijf. Daarnaast is er ook Charge At Home, waarbij we ook een laadpunt voorzien bij de werknemer thuis. Charge At Public laat dan weer toe dat de werknemer met laadpasjes de werknemer ook aan publieke laadpalen kan 'tanken'."

PlugInvest voorziet een basisinfrastructuur die gemakkelijk kan worden opgeschaald naar meerdere laadpunten van zodra dat nodig is, en biedt ook extra diensten aan. "In dat basispakket voorzien we verzekering, monitoring en datacommunicatie, maar daarboven zijn ook extra diensten mogelijk. Zo kunnen we een volledige automatische facturatie opzetten, maar ook energiestromen en -verbruik per laadpaal of per werknemer uittekenen. Op die manier heeft de werkgever op een transparante manier alle informatie die hij nodig heeft." Het is ook op die extra features dat PlugInvest wil inzetten. "Daar willen we ons inkomen aan verdienen, precies zoals leasefirma's dat doen."

Woestijnvis

De Jonghe en Hereijgers stampten PlugInvest met eigen fondsen uit de grond, en willen zo nog even doorgaan, onder de vleugels van Start It@KBC. "Nu willen we ons businessplan verder op punt zetten. Pas als ons businessmodel volledig gevalideerd is, overwegen we kapitaal op te halen. Dat kan waarschijnlijk al eind dit jaar zijn. Er zijn al heel prille gesprekken met mogelijke investeerders, maar het is te vroeg om daar verder iets over te zeggen."

De eerste klanten zijn ondertussen wel al binnen, zoals Samson NV uit Zwijndrecht, of VT4/Woestijnvis, waar ook een installatie werd gedaan. "Nu is het de bedoeling om via verschillende kanalen verder klanten te werven. Direct sales is één manier, partnerschappen met de voornaamste laadinfrastructuurproducenten is een andere. En soms komen mensen ook rechtstreeks bij ons terecht voor een offerte."

De ambities liggen voorzichtig en realistisch. "Laten we eerst zien wat we in België kunnen bereiken", zegt Hereijgers. "De markt is hier nog zeer pril, waar Nederland al veel verder staat. Het kan dus interessant zijn voor ons om ook daar te gaan, want het is pas als men echt bewust met de kosten van e-mobiliteit bezig is, en minder uit principiële overwegingen, dat onze insteek echt met interesse wordt bekeken. In Frankrijk staat men nog minder ver dan bij ons, maar ook daar kan dat omslaan. We geloven heel erg dat er potentieel is voor PlugInvest."