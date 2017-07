Poetin verbiedt VPN

Het internet wordt in het door staatsmedia geplaagde Russische medialandschap als een van de laatste bastions van de vrije meningsuiting beschouwd. Toch hebben de Russische autoriteiten de laatste jaren een aantal repressieve wetten aangenomen om meer invloed te kunnen uitoefenen op wat er online verschijnt. Zo kunnen mensen vervolgd worden op grond van berichten op sociale media. De Russische overheid heeft ook al honderden websites 'met illegale inhoud' geblokkeerd. Officieel om extremisme te weren, maar volgens critici vooral om politieke tegenstanders de mond te snoeren. Volgens Human Rights Watch zijn de internetwetten ontworpen om de ruimte voor publiek debat te verminderen en schenden ze de mensenrechten.

Omzeilmethode

De geblokkeerde websites zijn echter nog steeds te bereiken via een virtueel privénetwerk (VPN). Door contact te maken met een VPN-server kan je online gaan met het ip-adres van de VPN-provider. Hierdoor kan je doen alsof je vanuit een ander land op internet zit, waar de websites niet geblokkeerd zijn.

Aan die omzeilmethode willen de Russische autoriteiten nu een einde maken. Een wet op het verbod van VPN-gebruik werd ondertekend door Poetin en goedgekeurd door de Doema, het Russische lagerhuis. 'Dit is geen censuurmaatregel, we willen enkel voorkomen dat Russiche burgers toegang krijgen tot illegaal materiaal', zei Leonid Levin, hoofd van een comité over informatiebeleid bij de Doema (niet te verwarren met de gelijknamige computerwetenschapper). De nieuwe wet zal al ingaan vanaf 1 november.

Daarmee volgt Rusland het voorbeeld van China, dat vanaf februari 2018 het gebruik van VPN zal verbieden. Vandaag werd ook bekend dat Apple alle VPN-apps uit de Chinese App Store verwijderd heeft.