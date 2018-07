Polar-lek brengt ook Belgische militairen in beeld

Polar zorgde er voor dat bij sportactiviteiten standaard de locatie werd gedeeld. Zo was het tot voor kort mogelijk om te kijken welke gebruikers op bepaalde plaatsen actief zijn. Heel handig in een bos zonder wandelroutes, maar mogelijk risicovol in en rond militaire basissen. Intussen heeft Polar na aandringen van De Correnspondent en Bellingcat, die de data verzamelden, de data voorlopig afgeschermd.

Data News en Knack kregen via De Correspondent inzage in de Belgische profielen die ze tijdens hun onderzoekswerk tegenkwamen. Beide sites analyseerden zo'n 200 strategische gevoelige locaties zoals militaire basissen en ambassades. Van de 7.771 geanalyseerde profielen geven 613 aan dat ze Belg zijn.

Navo, Kleine Brogel, de Amerikaanse ambassade en Doel

Uit de data leren we dat zo'n 207 Belgische profielen graag sporten rond de Amerikaanse ambassade. Nog eens 192 deden een workout in de buurt van het Navo-hoofdkwartier in Evere. 126 van hen werden gespot in de buurt van de luchtmachtbasis van Kleine Brogel en 88 profielen werden gespot in de buurt van de kerncentrale van Doel.

De gegevens vertellen ons ook dat er zo'n 95 niet-Belgen rond de bewuste basissen lopen. Voor Klein Brogel zijn dat er 48, in Doel zijn dat er 21. De Amerikaanse Ambassade telt er 15 en bij de Navo zijn dat er 11.

Een belangrijke nuance is dat de geanalyseerde profielen niet noodzakelijk allemaal militairen zijn. Het gaat om gebruikers die in of rond een basis een sportactiviteit uitvoerden met een Polar-app of toestel. Zo ligt de Britse geheime dienst MI5 in een drukbevolkt gebied wat wil zeggen dat het even goed om sporters kan gaan die graag in de buurt van het gebouw lopen. Bij MI5 werden trouwens vier Belgische profielen opgemerkt.

Belgen in het Buitenland

Alles bij elkaar moeten we wel nuanceren dat we geen onverwachte vaststellingen doen. Zo spotten we verschillende tientallen Belgische profielen in Nederlandse, Franse en Duitse basissen, waaronder 13 Belgen in de Duitse luchtmachtbasis Spangdahlhem.

Het mocht iets exotischer voor de vier Belgische lopers rond de Mazar-i-Sharif luchthaven in Noord-Afghanistan en de ene Belg in Camp Eggers, een basis in het eveneens Afghaanse Kabul. Eén Belg liep ook in de buurt van het Witte Huis, maar zoals hierboven aangegeven kan het in drukbevolkte gebieden ook om burgers gaan die hier hun rondje lopen.

Verder gaat het vooral om 1-2 profielen per locatie. Zo tellen we één Belg in de buurt van een CIA-gebouw en één Belg in de buurt van het Secret Service Training Center in het Amerikaanse Maryland.

Waakzaam, maar geen extra maatregelen

In Nederland zorgde de ontdekking er voor dat Defensie besloot om dergelijke trackers en apps voorlopig aan banden te leggen. Op het kabinet van de Belgische minister van Defensie Vandeput is men niet van plan te panikeren.

"We investeren al langer in sensibilisering, zowel in de basistraining als wanneer mensen operationeel worden ingezet. Maar dat gaat breder dan sportapps, denk daarbij ook aan hoe je met sociale media omgaat tijdens een missie," legt Laurence Mortier, woordvoerder van minister Vandeput, uit aan Data News. "We gaan de situatie wel herbekijken, maar er worden voorlopig geen nieuwe maatregelen genomen."