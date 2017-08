Politici willen weten wat Kaspersky bij Amerikaanse overheid uitspookt

Een comité in het Huis van Afgevaardigden van de VS wil dat 22 overheidsinstanties vertellen of, en waar, ze Kaspersky-producten gebruiken in hun netwerken. Het van oorsprong Russische bedrijf lijkt zo een slachtoffer te worden in de aanhoudende vete tussen de VS en Rusland.