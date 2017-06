Politie investeert in opsporingssoftware

De ministerraad heeft begin dit jaar beslist software aan te kopen die automatisch webpagina's opspoort die gelinkt zijn aan criminele feiten. Na de zomer beslist de regering welk bedrijf het beste systeem in huis heeft. Het is de bedoeling dat eind dit jaar of begin volgend jaar politie, Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ermee aan de slag kunnen.

De software zou zo'n 6,8 miljoen euro kosten en wordt ingezet door de Internet Referral Unit (IRU) van de federale politie. Dat zijn agenten die digitaal moeten patrouilleren om bijvoorbeeld haatpropaganda op te sporen en offline te halen. Omdat het onbegonnen werk is om met een klein team het hele internet af te speuren, wil de politie nu dus software inzetten die webpagina's automatisch opspoort. 'Speurders zullen Osint (Open Source Intelligence Techniques, red.) als een zoekrobot kunnen gebruiken. Door bepaalde woorden te combineren of ­bepaalde (video)beelden te uploaden, kan die software gericht speuren,' vertelt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de Standaard.