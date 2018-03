Politiechef: 'Uber was niet in fout bij dodelijk ongeval'

Onlangs vond het eerste fatale ongeval met een zelfrijdende wagen plaats. Taxidienst Uber voert momenteel onder meer testen uit in de Amerikaanse staat Arizona, waar deze week een 49-jarige vrouw om het leven kwam na een aanrijding met een autonome wagen.

'Uber treft geen schuld'

Het onderzoek naar de zaak staat ondertussen al verder, en de eerste reacties wijzen erop dat de zelfrijdende technologie van Uber niet aan de basis lag van het incident. "Ik verwacht voorlopig dat Uber geen schuld draagt bij dit ongeval", verklaart politiechef Sylvia Moir van de stad Tempe. "Ik sluit niet uit dat er klacht zal worden ingediend tegen de controlechauffeur in het voertuig."

Het onderzoek is naar verluidt al ver gevorderd omdat de autonome wagens zelf beelden maken tijdens autoritten. Uit de eerste gegevens kan worden afgeleid dat het slachtoffer met haar fiets de weg overstak net voor de wagen passeerde.

'Gebruik het zebrapad'

"De bestuurder verklaarde dat alles in een flits is gebeurd. De persoon wandelde plot voor hem. Het is heel duidelijk dat de botsing op geen enkele manier te voorkomen was, of het nu om een autonoom voertuig gaat, of niet. Het slachtoffer kwam vanuit een schaduw in de berm recht de weg opgelopen", aldus de politiechef.

Verder reageert de politie van Tempe ook op het feit dat het slachtoffer geen gebruik heeft gemaakt van één van de dichtbij zijnde zebrapaden. "het is een gevaarlijke beslissing om 's nachts de baan over te stekken, terwijl er verderop goed verlichte zebrapaden beschikbaar zijn", merkt Moir op.

Kritiek op politieverklaring

Critici zijn verontwaardigd door de manier waarop de politiechef de schuld bijna volledig op het slachtoffer zelf lijkt de schuiven. Op sociale media hebben al verschillende belangengroepen die veiligheid op de weg nastreven, gereageerd.

Opmerkelijk is ook dat de commentaar van de Sylvia Moir in schril contrast staat met het nieuwe beleid dat de staat Arizona voert over zelfrijdende wagens. In de wetgeving luidt dat bij ongevallen met autonome wagens, bedrijven zoals Uber juist wel verantwoordelijk zijn bij ongevallen, en niet de controlechauffeurs.