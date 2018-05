Politievakbond luidt noodklok over gebrek aan middelen: 'Zelfs geen harde schijven om in beslag genomen computers uit te lezen'

Concreet gaat het om enkele centrale diensten binnen de federale gerechtelijke politie, zoals corruptiebestrijding, de dienst die zware en georganiseerde financiële criminaliteit bestrijdt, de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en de labo's. "Het voorziene kader van 292 politiemensen is voor een derde onderbemand", zegt Sypol-afgevaardigde Ruddy Callewaert. "Vooral de situatie en onderbezetting in de labo's is zorgwekkend".

Vorige week klaagde het hoofd van de FCCU, Walter Coenraets, in een nota aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon al over een nijpend tekort aan personeel waardoor de werking van zijn dienst in het gedrang komt. De FCCU telt momenteel 22 cyberagenten en dat aantal zal volgens Coenraets dalen tot 13 in september, terwijl er minstens 44 nodig zijn om een normale werking te verzekeren. Jambon reageerde daarop dat de politie niet de geschikte mensen vindt om de ICT-vacatures op te vullen.

'Geen harde schijven'

Behalve een onderbezetting is er volgens de politievakbond ook een tekort aan middelen. "Bij de FCCU hebben ze geen harde schijven. Om een in beslag genomen computer uit te lezen, moet ze eerst een andere harde schijf leegmaken", klinkt het.

Sypol klaagt de desinteresse aan van de voormalige baas van de federale politie, Caterine De Bolle, die Europol gaat leiden. De vakbond vraagt de regering dringend om meer mensen en middelen.