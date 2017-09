POM laat je alle facturen betalen met een foto

Er bestaan intussen wel al meerdere diensten die toelaten om facturen te betalen door er je smartphone-camera op te richten, zoals Doccle of het door Sodexo overgenomen Xpenditure. Deze week bracht betaalapp POM echter een update uit die ook facturen zonder overschrijvingsstrook kan herkennen. Daarmee is het de eerste in België.

"Heel wat organisaties voorzien geen roze overschrijvingsstrook op de facturen die ze verzenden," zegt mede-oprichter en CEO Johannes Vermeire. "De POM-app is nu ook in staat om de nodige betaaldata op dat type facturen te herkennen".

Voorwaarde is wel dat de printkwaliteit goed is en dat er voldoende licht is om een duidelijke foto te nemen.

Machine learning

"Hoe meer mensen gebruik maken van de nieuwe dienst, hoe performanter het systeem zal worden. De technologie erachter is namelijk zelflerend: telkens een factuur verwerkt wordt via POM, wordt het mechanisme om betaaldata te herkennen geoptimaliseerd. Machine learning wordt zo ten volle benut ten dienste van onze gebruikers", legt Vermeire uit.

Nog een nieuwigheid is de mogelijkheid om PDF-facturen rechtstreeks in de POM-app op te laden of vanop je smartphone te delen met de app vanuit een PDF-lezer.

Binnenkort voor Luminus-klanten

Naast de lancering van de nieuwe versie van de app, is POM ook als winnaar uit de bus gekomen na een aanbesteding uitgeschreven door EDF Luminus voor digitale factuurbetalingen. POM haalt daarmee haar eerste grote klant binnen in de energiesector.

"Het is de ambitie van beide partijen om eind oktober de nieuwe dienst te kunnen aanbieden aan de klanten van Luminus," aldus Tom Totté, mede-oprichter en CCO van POM.