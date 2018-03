Populaire VPN's niet helemaal veilig

In een blogpost laat vpnMentor, een bedrijf dat veiligheid van VPN's controleert, weten dat ze drie grote VPN's: Hotspotshield, PureVPN en Zenmate VPN door een onafhankelijk team van ethische hackers hebben laten onderzoeken op zwaktes in hun systeem. Alle drie de VPN-diensten bleken uit die tests niet helemaal veilig.

Virtual Private Networks worden normaal gezien gebruikt om data die verzonden wordt beter te beveiligen, maar uit het onderzoek bleek dat dat niet altijd even waterdicht verloopt. Het researchteam van vpnMentor slaagde erin om belangrijke data, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, los te krijgen.

VpnMentor meldde deze gevaren al aan de VPN's in kwestie, maar tot nu toe heeft enkel Hotspot Shield een nieuwere versie uitgebracht die het gat dicht.

Zenmate VPN en PureVPN zijn dus nog steeds niet helemaal beveiligd. Daarom raadt vpnMentor aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van een VPN. 'Het feit dat we in alle drie de VPN's zwaktes vonden, is onrustwekkend. We gokken dat meeste VPN's gelijkaardige zwaktes hebben en raden gebruikers aan om dat in gedachten te houden,' aldus vpnMentor.