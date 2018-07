Populariteit elektrische wagen geeft Umicore opnieuw vleugels

Umicore, dat vier vestigingen heeft in België, levert onder meer materialen voor de lithium-ionbatterijen die in elektrische en hybride wagens gemonteerd worden. De vraag naar de kathodematerialen is zo groot, dat Umicore zijn productiecapaciteit in Zuid-Korea en China uitbreidt. De nieuwe lijnen zullen nog dit jaar beschikbaar zijn.

Daarnaast besliste Umicore om nieuwe fabrieken te bouwen in China en Polen. De voorbereidingen voor die investeringen zijn al bezig, zegt het bedrijf. Voor de fabriek in Polen was ook Antwerpen kandidaat, maar de Polen hadden meer troeven om uit te spelen. In België investeert Umicore wel in een nieuw kenniscentrum in Olen, goed voor 20 jobs voor onderzoekers