Populariteit van Instagram Stories doet aandeel van Snapchat kelderen

Met 'Stories' kunnen gebruikers een fotoverhaal toevoegen dat na 24 uur verdwijnt. Het is een functie die Facebook schaamteloos overnam van Snapchat en in zijn mobiele apps Instagram, WhatsApp en Messenger implementeerde. Hiermee wil Facebook ervoor zorgen dat haar gebruikers niet naar Snapchat overlopen. Geen edelmoedige strategie, maar wel een die goed werkt, blijkt nu.

Op zakenzender CNBC vertelde Carolyn Everson, hoofd van het Salesteam van Facebook, dat Instagram Stories tegenwoordig dagelijks gebruikt wordt door 250 miljoen mensen - een stuk meer dan het aantal actieve gebruikers van Snapchat.

Na die aankondiging zakte het aandeel van Snap tot 17,3 dollar - wat terug in de buurt komt van de prijs waarmee Snap in maart naar de beurs trok. Na de beursgang steeg het aandeel tot 24 dollar, maar toen de euforie was weggeëbd en Facebook de uitrol van haar Stories-functie aankondigde, begon het aandeel te zakken. Vorige maand maakte Snap nog bekend dat het een verlies van 2.2 miljard dollar moet slikken.